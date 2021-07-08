«ПСЖ» все еще заинтересован в подписании Роналду

«ПСЖ» по-прежнему заинтересован в нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду. Представители французского клуба находятся в контакте с агентом игрока Жорже Мендешем.

По информации Foot Mercato, португалец находится в процессе размышлений о своем будущем. Он считает вариант с парижским клубом очень интересным.

Отмечается, что спортивный директор «ПСЖ» обсудил с агентом португальского форварда условия контракта.

В минувшем сезоне Роналду провел 44 матча за «Ювентус», в которых забил 36 голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.