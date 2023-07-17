«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои в «Фулхэм»

«Челси» не захотел продавать полузащитника Каллума Хадсона-Одои «Фулхэму».

Как сообщает Sky Sports, «аристократы» посчитали предложенную им сумму недостаточной. «Фулхэм» намерен обдумать ситуацию и решить, стоит ли улучшить предлагаемые условия.

Ожидается, что 22-летний футболист в любом случае покинет «Челси» этим летом.

В сезоне-2022/23 Хадсон-Одои выступал за «Байер» на правах аренды. Он провел 21 матч за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.