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Сегодня, 00:55

«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои в «Фулхэм»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» не захотел продавать полузащитника Каллума Хадсона-Одои «Фулхэму».

Как сообщает Sky Sports, «аристократы» посчитали предложенную им сумму недостаточной. «Фулхэм» намерен обдумать ситуацию и решить, стоит ли улучшить предлагаемые условия.

Ожидается, что 22-летний футболист в любом случае покинет «Челси» этим летом.

В сезоне-2022/23 Хадсон-Одои выступал за «Байер» на правах аренды. Он провел 21 матч за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

ФК Фулхэм
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