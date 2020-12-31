Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Главная зимняя цель «Арсенала» — полузащитник «Реала»

15:38
Теги:

Полузащитник «Реала» Иско может стать игроком «Арсенала», сообщает Goal.com.

По данным источника, главный тренер «канониров» Микель Артета зимой точечно хочет усилить проблемные позиции, и главный вариант на усиление атаки — 28-летний испанец. Причем лондонцы хотят сразу подписать контракт с футболистом, а не брать его в аренду.

В сезоне-2020/21 Иско провел 11 матчей за «Реал», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболист принял решение покинуть команду после ссоры с капитаном «сливочных» Серхио Рамосом.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир