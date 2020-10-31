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Гинтером интересуются клубы АПЛ

14:36
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Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер может стать игроком «Челси», сообщает Kicker.

По данным источника, трансфер 26-летнего немца оуществится, если лондонцы готовы заплатить 45 миллионов долларов. Также среди претендентов на Гинтера числится «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне бундеслиги Гинтер провел пять матчей, в которых забил один мяч.

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