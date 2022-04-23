Генеральный директор «Ромы» Пинту: «Нет проблем с продлением контракта с Мхитаряном»

Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту уверен в продлении контракта с полузащитником клуба Генрихом Мхитаряном.

«Нет никаких проблем в продлении контракта с Генрихом. Обе стороны настроены на продолжение сотрудничества», — цитирует Пинту журналист Николо Скира со ссылкой на DAZN.

Соглашение 33-летнего армянина с римским клуба истекает летом 2022 года.

Мхитарян перешел в «Рому» в сентябре 2019 года. Провел за клуб 115 матчей и забил 29 голов.

В этом сезоне хавбек сыграл за клуб 42 матча, забил пять голов и отдал девять результативных передач.