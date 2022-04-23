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Генеральный директор «Ромы» Пинту: «Нет проблем с продлением контракта с Мхитаряном»

Тьягу Пинту высказался о будущем Мхитаряна
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту уверен в продлении контракта с полузащитником клуба Генрихом Мхитаряном.

«Нет никаких проблем в продлении контракта с Генрихом. Обе стороны настроены на продолжение сотрудничества», — цитирует Пинту журналист Николо Скира со ссылкой на DAZN.

Соглашение 33-летнего армянина с римским клуба истекает летом 2022 года.

Мхитарян перешел в «Рому» в сентябре 2019 года. Провел за клуб 115 матчей и забил 29 голов.

В этом сезоне хавбек сыграл за клуб 42 матча, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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