Спортивный директор «Боруссии» Цорк заявил, что переход Холанна в АПЛ «не будет большим сюрпризом»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал слухи вокруг будущего форварда Эрлина Холанна.

«Перейдет ли Холанн в АПЛ? Это не будет для нас большим сюрпризом», — цитирует Цорка итальянский журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в покупке нападающего был заинтересован «Манчестер Сити».

Контракт Холанна с дортмундским клубом действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.

Холанн перешел в «Дортмунд» в 2020 году из «Зальцбурга» за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провел за «Боруссию» 27 матчей, забил 25 голов и отдал восемь результативных передач.