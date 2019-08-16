«Галатасарай» арендовал у «Ромы» Н`Зонзи

Полузащитник «Ромы» Стивен Н`Зонзи будет выступать в текущем сезоне за «Галатасарай» на правах аренды, сообщает официальный сайт римлян. Турецкий клуб сможет воспользоваться опцией продления арендного соглашения с 30-летним французом до 30 июня 2021 года за 0,5 миллиона евро.

Кроме того, «Галатасарай» будет иметь право на приобретение Н`Зонзи у «Ромы» за 16 миллионов евро, если сделка совершится до 30 июня 2020 года. 13 миллионов — до 30 июня 2021 года.

В прошлом сезоне французский полузащитник провел 39 матчей за «Рому», забил один гол и отдал две голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает Н`Зонзи в 23 миллиона евро.