Футбольные клубы в 2018 году потратили 7 миллиардов долларов на трансферы

Футбольные клубы в 2018 году потратили в общей сложности 7,03 миллиарда долларов на трансферы, сообщается в отчете, опубликованном на официальном сайте ФИФА. По сравнению с 2017 годом затраты на покупку игроков увеличились на 10,3%.

31 клуб потратил больше 50 миллионов долларов на трансферы в 2018 году. Эти затраты составили более половины от общей суммы в 7,03 миллиарда. Большую часть этих денег (78,2%) потратили клубы, представляющие УЕФА.

Максимальный положительный баланс по трансферным расходам в 2018 году наблюдался у французских клубов: 467,2 миллиона долларов. Самый большой отрицательный баланс - у английских клубов: минус 1,05 миллиарда долларов.

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