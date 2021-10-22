Форвард «Наполи» Лосано отреагировал на слухи об интересе «Ньюкасла»

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Ньюкасла».

«Сейчас я в первую очередь сфокусирован на «Наполи», а слухи всегда будут, от этого никуда не деться. Правда в том, что сейчас я абсолютно спокоен. Если придет время, то я уйду, но сейчас я в «Наполи», сосредоточен на том, чтобы приносить команде пользу и буду стараться делать все, что в моих силах, как и всегда», — приводит Goal со ссылкой на Fox Sports слова Лосано.

В сезоне-2021/22 Лосано провел 11 матчей за «Наполи», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего мексиканца в 45 миллионов евро.