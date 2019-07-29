Форвард "Лилля" Рафаэль Леан близок к переходу в "Милан"

"Милан" близок к подписанию форварда "Лилля" Рафаэля Леана, сообщает Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что итальянцы готовы заплатить за игрока 35 миллионов евро. Также французский клуб может получить 20 процентов от суммы последующей продажи игрока.

Ранее сообщалось об интересе к 20-летнему португальцу со стороны "Наполи". В прошедшем сезоне Леан провел 26 матчей за "Лилль" и забил восемь мячей при двух голевых передачах.

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