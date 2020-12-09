Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Фламенго» выкупила Педру у «Фиорентины» за 14 миллионов евро

20:24
Теги:

Форвард «Фламенго» Педру, арендованный у «Фиорентины», продолжить выступать за бразильский клуб, сообщается на официцальном сайте команды из Рио-де-Жанейру.

«Фламенго» выкупил 23-летнего бразильца у «фиалок» за 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Педру провел 19 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил 10 голов.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир