«Фламенго» выкупила Педру у «Фиорентины» за 14 миллионов евро
20:24
Форвард «Фламенго» Педру, арендованный у «Фиорентины», продолжить выступать за бразильский клуб, сообщается на официцальном сайте команды из Рио-де-Жанейру.
«Фламенго» выкупил 23-летнего бразильца у «фиалок» за 14 миллионов евро.
В текущем сезоне Педру провел 19 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил 10 голов.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю