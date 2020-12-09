«Фламенго» выкупила Педру у «Фиорентины» за 14 миллионов евро

Форвард «Фламенго» Педру, арендованный у «Фиорентины», продолжить выступать за бразильский клуб, сообщается на официцальном сайте команды из Рио-де-Жанейру.

«Фламенго» выкупил 23-летнего бразильца у «фиалок» за 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Педру провел 19 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил 10 голов.