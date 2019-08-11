"Фиорентина" ведет переговоры с "Миланом" по Сусо

"Фиорентина" хочет приобрести нападающего "Милана" Сусо, сообщают итальянские СМИ.

По информации La Gazzetta dello Sport, стороны проводят переговоры по этому вопросу как минимум неделю. Клуб из Флоренции хотел бы снизить сумму отступных с 40 до 30 миллионов евро. Есть вероятность, что в итоге трансфер будет осуществлен за 32 миллиона.

25-летний испанец в прошлом сезоне провел 41 матч за "Милан" и забил восемь мячей при девяти голевых передачах.

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