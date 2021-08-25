«Фиорентина» подтвердила переход Торрейры
20:12
«Фиорентина» арендовала у «Арсенала» полузащитника Лукаса Торрейру, сообщает 25 августа официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Контракт предусматривает опцию выкупа.
Новичок будет выступать под 18-м номером.
Benvenuto Lucas Torreira ??#ForzaViola ? #Fiorentina #ACFFiorentina #Torreira— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 25, 2021
pic.twitter.com/EL7Oyp6j3W
В сезоне-2020/21 25-летний уругваец на правах аренды выступал за «Атлетико». Он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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