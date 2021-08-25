«Фиорентина» подтвердила переход Торрейры

«Фиорентина» арендовала у «Арсенала» полузащитника Лукаса Торрейру, сообщает 25 августа официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Контракт предусматривает опцию выкупа.

Новичок будет выступать под 18-м номером.

В сезоне-2020/21 25-летний уругваец на правах аренды выступал за «Атлетико». Он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.