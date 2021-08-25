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«Фиорентина» подтвердила переход Торрейры

20:12
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«Фиорентина» арендовала у «Арсенала» полузащитника Лукаса Торрейру, сообщает 25 августа официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Контракт предусматривает опцию выкупа.

Новичок будет выступать под 18-м номером.

В сезоне-2020/21 25-летний уругваец на правах аренды выступал за «Атлетико». Он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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