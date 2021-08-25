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Башич стал игроком «Лацио»

20:38
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«Лацио» на своем официальном сайте объявил, что команду пополнил полузащитник Тома Башич. Ранее он выступал за «Бордо». Детали сделки не указаны.

24-летний хорват в текущем сезоне сыграл в трех матчах чемпионата Франции и отметился одной голевой передачей. Всего с 2018 года он провел 82 встречи в составе «Бордо», забил девять голов и сделал пять голевых передач.

Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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