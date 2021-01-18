«Фенербахче» вслед за Езилом может подписать Азара

Полузащитник «Реала» Эден Азар может продолжить карьеру в «Фенербахче». По информации A Bola, стамбульцы рассматривают вариант аренды бельгийца до конца сезона.

В ближайшее время «Фенербахче» должен подписать другого звездного футболиста — Месута Езила. Хавбек уже расторг контракт с «Арсеналом» и объявил о переходе в стамбульский клуб.

Эден Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года. Из-за частых травм он провел за полтора сезона только 32 матча во всех турнирах и забил 3 мяча.