Федун отреагировал на переход Кокорина в «Фиорентину»

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» прокомментировал переход Александра Кокорина в «Фиорентину».

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал переход Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Мы пожелали ему удачи! Очень рады за него, для Кокорина — это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять РПЛ. У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши. Не получилось ли у Кокорина в «Спартаке»? Я ему пожелал удачи», — сказал Федун «СЭ».

Сегодня 27 января «Фиорентина» подтвердила трансфер 29-летнего футболиста.

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. В этом сезоне он успел провести за красно-белых восемь матчей чемпионата России, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

(Владислав Флегонтов).