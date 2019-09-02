Фалькао официально стал игроком «Галатасарая»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао официально перешел в «Галатасарай». Клуб заключил с 33-летним колумбийцем контракт на 3 года, сообщает официальный сайт команды из Стамбула.

Зарплата Фалькао составит 5 миллионов евро за сезон. Ранее сообщалось, форвард ради перехода в стамбульский клуб отказался продлевать контракт с монегасками.

В прошлом сезоне нападающий провел в чемпионате Франции 33 матча, в которых забил 15 голов. Всего Фалькао провел в составе «Монако» 140 матчей и забил 83 мяча.

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