Фалькао официально стал игроком «Галатасарая»
2 сентября 2019, 23:32
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао официально перешел в «Галатасарай». Клуб заключил с 33-летним колумбийцем контракт на 3 года, сообщает официальный сайт команды из Стамбула.
Зарплата Фалькао составит 5 миллионов евро за сезон. Ранее сообщалось, форвард ради перехода в стамбульский клуб отказался продлевать контракт с монегасками.
В прошлом сезоне нападающий провел в чемпионате Франции 33 матча, в которых забил 15 голов. Всего Фалькао провел в составе «Монако» 140 матчей и забил 83 мяча.
#MissionFalcaoComplete ?— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2019
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