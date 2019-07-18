Фалькао будет получать в "Галатасарае" 7 миллионов евро в год

"Галатасарай" согласовал с нападающим "Монако" Радамелем Фалькао контракт с годовой зарплатой 7 миллионов евро, сообщает TRT Sport. Уточняется, что половину этой суммы будет оплачивать турецкий клуб, а вторую половину – спонсоры клуба.

В прошлом сезоне 33-летний форвард провел 39 матчей за "Монако", забил 16 голов и отдал две голевые передачи. Трансферная стоимость колумбийца по данным transfermarkt составляется 10 миллионов евро. Нападающий перешел во французский клуб в 2016 году из "Челси". Контракт футболиста рассчитан до лета 2020 года