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Евгений Песегов стал игроком «Ротора»

16:28
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Капитан «Сочи» Евгений Песегов покидает команду. Он продолжит карьеру в волгоградском «Роторе», с которым подписал контракт на два года, сообщает официальный сайт сочинцев.

В прошлом сезоне в составе команды полузащитник провел 34 встречи, в которых забил 10 мячей. Вместе с «барсами» Песегов оформил исторический для «Сочи» выход в РПЛ. В нынешнем сезоне он появлялся на поле в четырех матчах.

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Дополнительная информация

http://pfcsochi.ru/news/events/2019-2020/evgeniy-pesegov-stal-igrokom-rotora/

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