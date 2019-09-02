Евгений Песегов стал игроком «Ротора»

Капитан «Сочи» Евгений Песегов покидает команду. Он продолжит карьеру в волгоградском «Роторе», с которым подписал контракт на два года, сообщает официальный сайт сочинцев.

В прошлом сезоне в составе команды полузащитник провел 34 встречи, в которых забил 10 мячей. Вместе с «барсами» Песегов оформил исторический для «Сочи» выход в РПЛ. В нынешнем сезоне он появлялся на поле в четырех матчах.

Евгений Песегов уходит в «Ротор».



Женя был капитаном команды в прошлом сезоне, успел сыграть в РПЛ и даже стать лучшим игроком матча со «Спартаком».



Руководство, тренерский штаб и болельщики клуба благодарны Жене за время, проведенное в Сочи. Удачи и новых побед, капитан! pic.twitter.com/aGKx2J344b — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) September 2, 2019

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