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«Фиорентина» интересуется Дзаппакостой

09:24
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Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста может продолжить карьеру в Италии, сообщает Fiorentinanews.com.

По сведениям источника, 29-летним итальянцем интересуется «Фиорентина». Новый тренер «фиалок» Винченцо Итальяно ценит опыт Дзаппакосты.

Минувший сезон Дзаппакоста провел в аренде в «Дженоа». На его счету 25 матчей в серии А, в которых он забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Челси» истекает летом 2022 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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