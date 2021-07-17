«Фиорентина» интересуется Дзаппакостой
09:24
Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста может продолжить карьеру в Италии, сообщает Fiorentinanews.com.
По сведениям источника, 29-летним итальянцем интересуется «Фиорентина». Новый тренер «фиалок» Винченцо Итальяно ценит опыт Дзаппакосты.
Минувший сезон Дзаппакоста провел в аренде в «Дженоа». На его счету 25 матчей в серии А, в которых он забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Челси» истекает летом 2022 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
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