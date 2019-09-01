Эмилиано Ригони о переходе в «Сампдорию»: «Решение еще не принято, я игрок «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони заявил, что говорить о его переходе в «Сампдорию» пока преждевременно.

— Переход в «Сампдорию»? Да, я тоже читал все эти новости. Но пока я ничего об этом не знаю, — цитирует Ригони «Фонтанка». — Могу точно за себя сказать, что никакого решения еще не принято. Если честно, я очень надеюсь еще сыграть в воскресенье против «Спартака». Так что пока я игрок «Зенита».

В прошедшем сезоне Ригони до декабря 2018-го выступал на правах аренды за «Аталанту», где провел 13 матчей и забил три гола. Затем вернулся в «Зенит», принял участие в 11 играх, забил три гола и отдал три голевые передачи. В этом сезоне он провел за «Зенит» 5 матчей.

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