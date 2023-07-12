Экс-игрок «Реала» Лукас Силва третий раз за карьеру подписал контракт с «Крузейро»

«Крузейро» объявил о возвращении в команду полузащитника Лукаса Силвы. 30-летний бразилец подписал контракт до конца 2024 года.

Силва является воспитанником «Крузейро». В 2015 году за 13 миллионов евро он перешел в мадридский «Реал». Спустя два года на правах аренды он вернулся в «Крузйеро», проведя в бразильском клубе еще два года.

С 2020 по 2023 год полузащитник выступал за «Гремио». В этом сезоне он сыграл в 11 матчах, но не отметился результативными действиями.