«Барселона» получила из Саудовской Аравии предложение по Рафинье

Нападающий «Барселоны» Рафинья может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщил на своей странице в Twitter журналист Ашраф Бен Аяд, каталонцам поступило предложение по 26-летнему бразильца.

Рафинья выступает за «Барселону» с лета прошлого года. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Рафинья провел 50 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 12 голевых передач.