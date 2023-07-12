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Сегодня, 01:53

«Барселона» получила из Саудовской Аравии предложение по Рафинье

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Рафинья может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщил на своей странице в Twitter журналист Ашраф Бен Аяд, каталонцам поступило предложение по 26-летнему бразильца.

Рафинья выступает за «Барселону» с лета прошлого года. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Рафинья провел 50 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 12 голевых передач.

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Барселона
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