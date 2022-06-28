Экс-форвард «Бенфики» и «Атлетико» Сальвио покинул «Боку Хуниорс»

Форвард «Боки Хуниорс» Эдуардо Сальвио покинул клуб.

У 31-летнего аргентинца завершился контракт с командой, стороны решили не продлевать соглашение.

Ранее Сальвио выступал за «Бенфику» и «Атлетико». В составе лиссабонской командой он стал трехкратным чемпионом Португалии, а с мадридцами стал двукратным победителем Лиги Европы.

Сальвио выступал за «Боку» с лета 2019 года. В 2022 году аргентинец провел 12 матчей, в которых забил 3 гола.