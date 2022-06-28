Представитель Оздоева: «У Магомеда есть хорошие предложения из Катара, Саудовской Аравии, Турции»

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника Магомеда Оздоева, рассказал «СЭ» о возможных вариантах продолжения карьеры игрока.

«Да, у Магомеда сейчас есть предложения из Турции и Саудовской Аравии. Я помогаю структурировать все предложения, которые поступают. В зарубежных клубах лучше вести диалоги не через агентов, а через спортивных директоров, руководителей, когда они звонят напрямую. Так намного легче обсуждать. У Магомеда есть хорошие предложения из Катара, Саудовской Аравии, Турции. Но когда человек не играл за границей — это тяжелый психологический шаг. Поэтому Магомед не торопится в принятии решения. У него есть семья, дети, которым нужна школа. Магомед тренируется, не спеша принимает решение. Ошибиться не хочется», — сказал Гаргаев «СЭ».

Ранее Metaratings сообщил, что Оздоев может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. По данным источника, 29-летним россиянином интересуется «Аль-Хиляль».

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Полузащитник покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.