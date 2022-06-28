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Сегодня, 14:45

Представитель Оздоева: «У Магомеда есть хорошие предложения из Катара, Саудовской Аравии, Турции»

Представитель Оздоева рассказал о предложениях из Катара, Саудовской Аравии и Турции
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Магомед Оздоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника Магомеда Оздоева, рассказал «СЭ» о возможных вариантах продолжения карьеры игрока.

«Да, у Магомеда сейчас есть предложения из Турции и Саудовской Аравии. Я помогаю структурировать все предложения, которые поступают. В зарубежных клубах лучше вести диалоги не через агентов, а через спортивных директоров, руководителей, когда они звонят напрямую. Так намного легче обсуждать. У Магомеда есть хорошие предложения из Катара, Саудовской Аравии, Турции. Но когда человек не играл за границей — это тяжелый психологический шаг. Поэтому Магомед не торопится в принятии решения. У него есть семья, дети, которым нужна школа. Магомед тренируется, не спеша принимает решение. Ошибиться не хочется», — сказал Гаргаев «СЭ».

Магомед Оздоев. Оздоев рассматривает предложения от российских клубов

Ранее Metaratings сообщил, что Оздоев может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. По данным источника, 29-летним россиянином интересуется «Аль-Хиляль».

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Полузащитник покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
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ТМ 30.5

14%

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Франция U19
Израиль U19

П1

28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
Магомед Оздоев
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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