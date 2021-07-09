Джошуа Кинг стал игроком «Уотфорда»

«Уотфорд» на своем официальном сайте объявил о переходе Джошуа Кинга. Контракт с норвежским форвардом рассчитан на два года.

29-летний футболист вторую половину прошлого сезона провел в «Эвертоне», куда он перешел зимой из «Борнмута». Он пополнил состав «Уотфорда» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне он отыграл 11 матчей за «ирисок» в АПЛ и не отметился результативными действиями. За «Борнмут» он провел 12 матчей в чемпионшипе.