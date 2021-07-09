Джошуа Кинг стал игроком «Уотфорда»
19:14
«Уотфорд» на своем официальном сайте объявил о переходе Джошуа Кинга. Контракт с норвежским форвардом рассчитан на два года.
29-летний футболист вторую половину прошлого сезона провел в «Эвертоне», куда он перешел зимой из «Борнмута». Он пополнил состав «Уотфорда» на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне он отыграл 11 матчей за «ирисок» в АПЛ и не отметился результативными действиями. За «Борнмут» он провел 12 матчей в чемпионшипе.
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