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Киевское «Динамо» подписало нападающего «Колоса»

16:36
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Нападающий Денис Антюх перешел в киевское «Динамо», сообщает 9 июля официальный сайт клуба. В прошлом сезоне он выступал за «Колос».

Контракт рассчитан на четыре года. В прошлом сезоне 23-летний Антюх провел за «Колос» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча. Также он дебютировал в еврокубках, сыграв в отборочном турнире Лиги Европы.

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/denis_antyukh_pidpisav_kontrakt_iz_dinamo/

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Евгений Петров все материалы автора

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