Киевское «Динамо» подписало нападающего «Колоса»

Нападающий Денис Антюх перешел в киевское «Динамо», сообщает 9 июля официальный сайт клуба. В прошлом сезоне он выступал за «Колос».

Контракт рассчитан на четыре года. В прошлом сезоне 23-летний Антюх провел за «Колос» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча. Также он дебютировал в еврокубках, сыграв в отборочном турнире Лиги Европы.