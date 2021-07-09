Киевское «Динамо» подписало нападающего «Колоса»
16:36
Нападающий Денис Антюх перешел в киевское «Динамо», сообщает 9 июля официальный сайт клуба. В прошлом сезоне он выступал за «Колос».
Контракт рассчитан на четыре года. В прошлом сезоне 23-летний Антюх провел за «Колос» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча. Также он дебютировал в еврокубках, сыграв в отборочном турнире Лиги Европы.
Дополнительная информация:
http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/denis_antyukh_pidpisav_kontrakt_iz_dinamo/
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