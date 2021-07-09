«Майнц» подписал защитника «Базеля»

Защитник «Базеля» Сильван Видмер перешел в «Майнц», сообщает 9 июля официальный сайт немецкого клуба. Контракт рассчитан до 2024 года.

Финансовые условия не разглашаются. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

28-летний швейцарец в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Базель» во всех турнирах и забил один мяч при двух голевых передачах.