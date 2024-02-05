Джесси Лингард вылетел в Корею для подписания контракта с «Сеулом»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард вылетел в Корею, чтобы подписать контракт с «Сеулом».

Футболист выложил у себя в соцсетях фотографию из аэропорта перед отправкой на рейс.

По данным Sky Sports, 31-летний англичанин заключит контракт с корейским клубом на два года с опцией продления еще на один год.

Последним клубом Лингарда был «Ноттингем Форест», за который он выступал с июля 2022 года по июль 2023 года, после чего стал свободным агентом. Он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за команду во всех турнирах.