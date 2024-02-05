Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 03:15

Гвардиола: «Если кто-то хочет купить Холанна у «Манчестер Сити», то все просто — позвоните нам в клуб»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего Эрлина Холанна в «Реал».

3 февраля появилась информация о том, что 23-летний норвежец близок к подписанию контракта с испанским клубом.

«Может ли что-то изменить одна новость? Нет, это не так. Все решится, когда Эрлин определится, продлевать ли ему контракт с нами или нет, или когда клуб определится с этим, или когда у нас будут какие-то предложения по игроку. Если кто-то хочет подписать Холанна, то тут все просто: позвоните «Манчестер Сити» и спросите. Мы так и делаем, когда хотим оформить какой-то трансфер. Все не так уж и сложно.
Вы думаете, мы не хотим, чтобы Эрлин провел у нас еще где-то лет 10? Мы хотим, чтобы Холанн выступал за «Манчестер Сити» долгое время. Но у меня пока нет никакой информации. Эрлин перешел к нам в прошлом сезоне, и его вклад был невероятным. В начале этого сезона у него тоже была отличная статистика, он пропустил два месяца из-за травмы. Что будет дальше? Я не знаю. Мы довольны, что у нас есть Холанн, надеюсь, он счастлив в клубе. Это все, что я знаю», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

Холанн выступает за «Манчестер Сити» с июля 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2027 года.

В сезоне-2023/24 форвард забил 19 голов и сделал 5 результативных передач в 23 матчах за «горожан». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
3
Читайте также
Президент «Барселоны» Лапорта ударился в популизм
Большунов одержал 16-ю победу в 16 гонках сезона Кубка России
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джесси Лингард вылетел в Корею для подписания контракта с «Сеулом»

«Аль-Хиляль» летом попытается подписать Бруну Фернандеша

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости