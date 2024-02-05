Гвардиола: «Если кто-то хочет купить Холанна у «Манчестер Сити», то все просто — позвоните нам в клуб»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего Эрлина Холанна в «Реал».

3 февраля появилась информация о том, что 23-летний норвежец близок к подписанию контракта с испанским клубом.

«Может ли что-то изменить одна новость? Нет, это не так. Все решится, когда Эрлин определится, продлевать ли ему контракт с нами или нет, или когда клуб определится с этим, или когда у нас будут какие-то предложения по игроку. Если кто-то хочет подписать Холанна, то тут все просто: позвоните «Манчестер Сити» и спросите. Мы так и делаем, когда хотим оформить какой-то трансфер. Все не так уж и сложно.

Вы думаете, мы не хотим, чтобы Эрлин провел у нас еще где-то лет 10? Мы хотим, чтобы Холанн выступал за «Манчестер Сити» долгое время. Но у меня пока нет никакой информации. Эрлин перешел к нам в прошлом сезоне, и его вклад был невероятным. В начале этого сезона у него тоже была отличная статистика, он пропустил два месяца из-за травмы. Что будет дальше? Я не знаю. Мы довольны, что у нас есть Холанн, надеюсь, он счастлив в клубе. Это все, что я знаю», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

Холанн выступает за «Манчестер Сити» с июля 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2027 года.

В сезоне-2023/24 форвард забил 19 голов и сделал 5 результативных передач в 23 матчах за «горожан». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро.