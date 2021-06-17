Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Доннарумма в понедельник пройдет медосмотр в «ПСЖ»

01:04
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
Теги:

В ближайший понедельник голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма пройдет медосмотр в «ПСЖ», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Также он опроверг информацию, что это произойдет завтра.

Указано, что обследование пройдет во Флоренции в лагере сборной Италии при участии сотрудников «ПСЖ». Стороны договорились о контракте до 2026 года. Соглашение вратаря с «Миланом» закончится 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

22-летний Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» в сезоне-2020/21, из них 15 — на ноль.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Карасев — талисман итальянцев. Как судил в Вечном городе русский арбитр?
Мужчину с пакетом метадона задержали на выходе из подмосковного леса
Как разбогатеть разным знакам зодиака: советы астрологов
Путин подарил Байдену письменный набор хохломы «Москва»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
1
Офсайд