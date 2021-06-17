Доннарумма в понедельник пройдет медосмотр в «ПСЖ»

В ближайший понедельник голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма пройдет медосмотр в «ПСЖ», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Также он опроверг информацию, что это произойдет завтра.

Указано, что обследование пройдет во Флоренции в лагере сборной Италии при участии сотрудников «ПСЖ». Стороны договорились о контракте до 2026 года. Соглашение вратаря с «Миланом» закончится 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

22-летний Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» в сезоне-2020/21, из них 15 — на ноль.