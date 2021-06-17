Рамос хочет зарабатывать 12 миллионов евро в год

Защитник «Реала» Серхио Рамос этим летом станет свободным агентом. Сегодня, 17 июня состоится официальная пресс-конференция с участием игрока и президента клуба Флорентино Переса.

По информации AS, игрок сборной Испании рассчитывает зарабатывать в новом клубе 12 миллионов евро в год. В подписании Рамоса заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Пари-Сен Жермен».

35-летний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года, его контракт действует до лета 2021-го. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал национальный Кубок и трижды — Суперкубок УЕФА.

В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за «сливочных», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.