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«Фламенго» намерен арендовать Кеннеди у «Челси»

02:59
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Форвард «Челси» Кеннеди может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 25-летним бразильцем интересуется «Фламенго», который хочет арендовать игрока. Клубы уже начали переговоры.

Кеннеди выступает за «Челси» с 2015 года, перейдя из «Флуминенсе», однако за это время уходил в аренду в «Уотфорд», «Ньюкасл», «Хетафе» и «Гранаду». В минувшем сезоне в составе «Гранады» форвард провел 43 матча, в которых забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

За 6 лет в составе «Челси» Кеннеди забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

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Сергей Разин все материалы автора

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