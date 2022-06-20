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Сегодня, 04:10

Ди Мария на этой неделе подпишет контракт с «Ювентусом»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Анхель Ди Мария подпишет контракт с «Ювентусом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 34-летний аргентинец даст ответ туринскому клубу на этой неделе. Игрок подпишет однолетний контракт.

Ди Мария выступал за «ПСЖ» с лета 2015 года. Аргентинец этим летом покинул клуб в качестве лучшего ассистента в истории клуба.

В минувшем сезоне Ди Мария провел 31 матч за «ПСЖ», в которых забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.

Анхель Ди Мария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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