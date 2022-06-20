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Сегодня, 02:59

Ориги в ближайшее время пройдет медобследование перед переходом в «Милан»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Дивок Ориги может продолжить карьеру в Италии, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, 27-летним бельгийцем интересуется «Милан». В ближайшее время форвард пройдет медобследование перед переходом в миланский клуб.

Ориги выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. 30 июня 2022-го форвард станет свободным агентом. В минувшем сезоне Ориги провел 17 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Дивок Ориги
ФК Ливерпуль
ФК Милан
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