Ориги в ближайшее время пройдет медобследование перед переходом в «Милан»

Форвард Дивок Ориги может продолжить карьеру в Италии, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, 27-летним бельгийцем интересуется «Милан». В ближайшее время форвард пройдет медобследование перед переходом в миланский клуб.

Ориги выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. 30 июня 2022-го форвард станет свободным агентом. В минувшем сезоне Ориги провел 17 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.