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Сегодня, 05:12

«Манчестер Сити» может приобрести Тирни у «Арсенала»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Арсенала» Киран Тирни может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Scotsman.

По сведениям источника, 24-летним шотландцем интересуется «Манчестер Сити». «Горожане» могут приобрести Тирни вместо Марка Кукурельи из «Брайтона».

В минувшем сезоне Тирни провел 24 матча, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. На данный момент защитник восстанавливается после травмы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 млн евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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