Деменко: «Если честно, я считаю, что цена за Угальде завышена»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал возможный трансфер форварда «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».

«Если честно, я считаю, что цена завышена. Понятно, что «Твенте» сейчас идет на третьем месте и Угальде — хороший, быстрый нападающий. Но где гарантии, что в РПЛ он будет себя так же уверенно проявлять? Вот взять «Краснодар». Он находит футболистов за 3-4 миллиона евро. И все ребята хорошего уровня. А здесь давать 15 миллионов? Вряд ли стоит надеяться, что Угальде заиграет, как Промес. Но я не думаю, что «Спартаку» кто-то заплатит за этого игрока 20 миллионов в дальнейшем. Это не тот уровень. Я понимаю, если бы «Спартак» играл в Лиге чемпионов, и Угальде забивал бы в каждом матче, тогда интерес бы вырос. Но брать игрока в РПЛ за такую сумму не верно, на мой взгляд», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Деменко.

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 5 миллионов евро.