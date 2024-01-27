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Сегодня, 04:07

Деменко: «Если честно, я считаю, что цена за Угальде завышена»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал возможный трансфер форварда «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».

«Если честно, я считаю, что цена завышена. Понятно, что «Твенте» сейчас идет на третьем месте и Угальде — хороший, быстрый нападающий. Но где гарантии, что в РПЛ он будет себя так же уверенно проявлять? Вот взять «Краснодар». Он находит футболистов за 3-4 миллиона евро. И все ребята хорошего уровня. А здесь давать 15 миллионов? Вряд ли стоит надеяться, что Угальде заиграет, как Промес. Но я не думаю, что «Спартаку» кто-то заплатит за этого игрока 20 миллионов в дальнейшем. Это не тот уровень. Я понимаю, если бы «Спартак» играл в Лиге чемпионов, и Угальде забивал бы в каждом матче, тогда интерес бы вырос. Но брать игрока в РПЛ за такую сумму не верно, на мой взгляд», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Деменко.

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 5 миллионов евро.

Манфред Угальде (справа). «Спартак» договорился с «Твенте» по переходу нападающего Угальде
Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005542700_cena_zavyishena_demenko_ocenil_vozmojnyiy_transfer_ugalde_v_spartak
Максим Деменко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Манфред Угальде
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«Спартак» договорился с «Твенте» по переходу нападающего Угальде

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