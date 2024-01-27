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Сегодня, 16:41

В «Црвене Звезде» исключили зимний трансфер нападающего Букари. Игроком интересовался «Краснодар»

В «Црвене Звезде» исключили зимний трансфер нападающего Букари
Константин Белов
Корреспондент
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Исполнительный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе нападающего Османа Букари в клуб РПЛ.

16 января издание Mondo сообщило, что «Краснодар» предложил за 25-летнего игрока 8 миллионов евро, и сербский клуб данное предложение устраивает.

«Ведем ли мы переговоры с российским клубом по Букари? У нас было предложение от клуба РПЛ. Но Букари не может покинуть клуб сейчас. Нам нужно, чтобы он помог клубу завоевать чемпионство», — сказал Терзич «СЭ».

В нынешнем сезоне нападающий провел 22 матча за сербский клуб, забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 7,5 млн.

РПЛ
ФК Црвена Звезда
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