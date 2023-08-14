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Сегодня, 13:15

Де Хеа может воссоединиться с Роналду в «Аль-Насре»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может снова стать одноклубником форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сообщает Marca.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии делает все возможное, чтобы убедить 32-летнего испанца подписать контракт. Де Хеа находится в статусе свободного агента с лета этого года, когда завершилось его соглашение с «Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что голкипер входил в шорт-лист «Реала» на замену Тибо Куртуа, получившего травму, но от кандидатуры Де Хеа отказался главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.

Давид де Хеа
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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