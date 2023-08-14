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Сегодня, 14:11

Кудус из «Аякса» может заменить Пакета в «Вест Хэме»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вест Хэм» определился с приоритетным вариантом на замену полузащитнику Лукасу Пакета, который может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонцы начали переговоры о переходе полузащитника «Аякса» Мохамеда Кудуса. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил более 100 миллионов евро за Пакета.

Кудус выступает за «Аякс» с 2020 года. В прошедшем сезоне 23-летний ганец провел 42 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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