Кудус из «Аякса» может заменить Пакета в «Вест Хэме»

«Вест Хэм» определился с приоритетным вариантом на замену полузащитнику Лукасу Пакета, который может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонцы начали переговоры о переходе полузащитника «Аякса» Мохамеда Кудуса. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил более 100 миллионов евро за Пакета.

Кудус выступает за «Аякс» с 2020 года. В прошедшем сезоне 23-летний ганец провел 42 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.

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