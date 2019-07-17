ЦСКА никого больше не приобретет в межсезонье? В клубе не согласны

ЦСКА в Twitter оставил комментарий под сообщением пользователя о том, что армейцы не планируют приобретать футболистов в летнее трансферное окно. Судя по всему, болельщиков красно-синих еще ожидают новости об усилении состава.
В это межсезонье армейский клуб взял в аренду на сезон хорватского защитника Звонимира Шарлию, выкупил у "Эвертона" права на полузащитника Николу Влашича, а у "Уфы" – защитника Игоря Дивеева.
В 1-м туре РПЛ ЦСКА уступил на выезде "Крыльям Советов" со счетом 0:2.
ЦСКА о возможных трансферах pic.twitter.com/M7KL77iH8a– Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) July 17, 2019
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