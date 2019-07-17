ЦСКА никого больше не приобретет в межсезонье? В клубе не согласны

ЦСКА в Twitter оставил комментарий под сообщением пользователя о том, что армейцы не планируют приобретать футболистов в летнее трансферное окно. Судя по всему, болельщиков красно-синих еще ожидают новости об усилении состава.

В это межсезонье армейский клуб взял в аренду на сезон хорватского защитника Звонимира Шарлию, выкупил у "Эвертона" права на полузащитника Николу Влашича, а у "Уфы" – защитника Игоря Дивеева.

В 1-м туре РПЛ ЦСКА уступил на выезде "Крыльям Советов" со счетом 0:2.