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Цимикас перешел в «Ливерпуль» из «Олимпиакоса»

10 августа 2020, 21:09
Костас Цимикас (справа). Фото Reuters
Костас Цимикас (справа). Фото Reuters
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Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что защитник Костас Цимикас стал игроком английской команды. 24-летний греческий футболист будет играть под 21-м номером за мерсисайдцев.

По информации СМИ, Цимикас перешел в «Ливерпуль» из «Олимпиакоса» за 11,7 миллиона фунтов.

В минувшем сезоне Цимикас провел 41 матч во всех турнирах за греческую команду, в которых сделал шесть голевых передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.

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