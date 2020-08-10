Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что защитник Костас Цимикас стал игроком английской команды. 24-летний греческий футболист будет играть под 21-м номером за мерсисайдцев.

По информации СМИ, Цимикас перешел в «Ливерпуль» из «Олимпиакоса» за 11,7 миллиона фунтов.

В минувшем сезоне Цимикас провел 41 матч во всех турнирах за греческую команду, в которых сделал шесть голевых передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.