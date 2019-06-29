Черышев сообщил, что в ближайшее время перейдет в "Валенсию"

Нападающий "Вильярреала" Денис Черышев близок к переходу в "Валенсию", утверждает El Mundo Deportivo. 28-летний россиянин признался, что сделка между клубами практически завершена.

В прошедшем сезоне Черышев выступал за "Валенсию" на правах аренды. Провел за команду 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 7 миллионов евро.

– Думаю, что переход в "Валенсию" практически завершен. Приятно, что главный тренер "летучих мышей" Марселино сделал ставку на меня. Перейдя в "Валенсию", я смогу играть в Лиге чемпионов. Для меня это вызов, – приводит слова Черышева El Mundo Deportivo.

Черышев учился в школе "Реала" с 2002 года. Ранее выступал за "Севилью", с которой стал победителем Лиги Европы в сезоне 2013/14.

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