"Челси" включился в борьбу за Белотти

Нападающий "Торино" Андреа Белотти может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Daily Star, "Челси"​ рассматривает 23-летнего итальянца в качестве замены Диегу Косте, который этим летом, скорее всего, покинет клуб.

Ранее СМИ писали, что "Милан" предлагал 75 миллионов евро за Белотти, но получил отказ, так как президент "Торино" Урбано Каиро хочет получить за игрока не меньше 100 миллионов евро. Форвард в прошлом сезоне на клубном уровне во всех турнирах провел 38 матчей, забил 28 мячей и отдал две голевые передачи.