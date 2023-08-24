«Челси» продаст Лукаку в Саудовскую Аравию, если форвард не подпишет контракт с европейским клубом

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Talksport.

По сведениям источника, руководство лондонцев будет настаивать на том, чтобы 30-летний бельгиец переехал в Саудовскую Аравию, если он не согласится перейти в европейский клуб.

Ранее сообщалось, что «Челси» отказался от обмена Лукаку на Душана Влаховича из «Ювентуса».

В прошлом сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. Форвард провел 37 матчей и забил 14 мячей во всех турнирах.