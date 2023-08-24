Пепе может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Форвард «Арсенала» Николя Пепе может покинуть клуб, сообщает RMC.

По сведениям источника, 28-летний ивуариец собирается перейти в клуб из Саудовской Аравии после того, как его переход в «Бешикташ» сорвался.

Пепе перешел в «Арсенал» из «Лилля» летом 2019 года за 80 миллионов евро. Действующий контракт игрока с «канонирами» рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Пепе выступал на правах аренды за «Ниццу». Он забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу в 28 матчах за клуб.