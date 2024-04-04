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Сегодня, 19:20

«Челси» хочет заменить Галлахера на Тчуамени из «Реала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Челси» заинтересован в полузащитнике «Реала» Орельене Тчуамени, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, лондонцы рассматривают Тчуамени в качестве замены для Конора Галлахера, который может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Тчуамени выступает за «Реал» с 2022 года. В текущем сезоне 24-летний француз провел 32 матча за команду, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Футбол
ФК Реал
ФК Челси
Орельен Тчуамени
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