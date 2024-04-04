«Челси» хочет заменить Галлахера на Тчуамени из «Реала»

«Челси» заинтересован в полузащитнике «Реала» Орельене Тчуамени, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, лондонцы рассматривают Тчуамени в качестве замены для Конора Галлахера, который может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Тчуамени выступает за «Реал» с 2022 года. В текущем сезоне 24-летний француз провел 32 матча за команду, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.