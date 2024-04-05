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Сегодня, 10:46

«Реал» и «ПСЖ» интересуются защитником «Лилля» Йоро

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Защитник «Лилля» Лени Йоро может перейти в «Реал» или «ПСЖ», сообщает Relevo.

По информации источника, парижане хотели подписать 18-летнего француза еще в зимнее трансферное окно, но из этого ничего не вышло. Сливочные поддерживают тесные контакты с окружением игрока.

В текущем сезоне 18-летний Йоро провел 36 матчей, в которых забил 3 мяча. Контракт защитника с его нынешней командой рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Источник: Relevo
Футбол
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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