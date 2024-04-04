Бернарду Силва летом хочет перейти в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва настроен на переход в «Барселону», утверждает журналист Фернандо Поло.

По информации источника, 29-летний португалец хочет присоединиться к каталонцам в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Силва провел 38 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Летом прошлого года он продлил контракт с командой до 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 80 миллионов евро.