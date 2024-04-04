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Сегодня, 18:07

Бернарду Силва летом хочет перейти в «Барселону»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва настроен на переход в «Барселону», утверждает журналист Фернандо Поло.

По информации источника, 29-летний португалец хочет присоединиться к каталонцам в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Силва провел 38 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Летом прошлого года он продлил контракт с командой до 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 80 миллионов евро.

Бернарду Силва
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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