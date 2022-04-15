«Челси» нацелился на Деклана Райса

«Челси» рассматривает полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса в качестве главной трансферной цели, сообщает Football London.

По данным источника, лондонцы выбирали между игроков 22-летний хавбеком и полузащитником «Монако» Орельеном Тчуамени. Но последний, похоже, отдает предпочтение «Реалу».

Впрочем, за Райса «Челси» еще предстоит побороться с «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне английский полузащитник провел за «молотобойцев» 42 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи. Контракт Райса с клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 75 миллионов евро.